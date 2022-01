Лучшая в мире против выходца с общественных кортов. Анонс и прогноз на финал Australian Open

Эшли Барти и Даниэль Коллинс – в турнирной сетке Australian Open осталось лишь два имени. Две теннисистки, которые прежде никогда так близко не подбирались к титулу в Мельбурне. В субботу в 10:30 по киевскому времени мир тенниса получит либо новую чемпионку Шлемов, либо действующая королева WTA-тура закрепит свою гегемонию.

Как Барти и Коллинс шагали к финалу?

Эшли Барти в буквальном смысле растоптала всех соперниц на домашнем Шлеме, пусть и на пути к финалу ей не повстречалась ни одна теннисистка из топ-20.

Австралийка в среднем проводила на корте чуть больше одного часа – только Аманда Анисимова в поединке четвертого круга смогла взять у первой ракетки мира больше пяти геймов и она же единственной сумела взять гейм на подаче Барти.

У Барти сумасшедшая статистика на Australian Open – Эшли в шести матчах выиграла 98% геймов на своей подаче и отыграла 93% брейк-поинтов при практически 60-процентной эффективности на приеме.

Даниэль Коллинс на пути к крупнейшему финалу в карьере дважды побывала в непосредственной близости от поражения – в третьем раунде американка в матче с Кларой Таусон вернулась со счета 4:6, 1:3, а в поединке 1/8 финала с Элизой Мертенс в решающем сете отыграла у бельгийки брейк.

У американки 82% выигранных геймов на своей подаче и 41% результативности на приеме.

А что у Барти и Коллинс с очными матчами?

С 2019 года Эшли Барти и Даниэль Коллинс провели четыре матча, три из которых остались за действующей первой ракеткой мира, включая и поединок на победном для австралийки Ролан Гаррос 2019 года.

Практически год назад Коллинс на домашнем для Барти турнире в Аделаиде сенсационно разобралась с лидером мирового рейтинга, причем в том матче 1/8 финала американка во втором сете при счете 1:4 выиграла пять геймов подряд.

Какие еще факты нужно знать о финале?

- Эшли Барти на пути к финалу Australian Open проиграла всего 21 гейм – это пятый самый доминирующий перформанс на Шлемах за последние 20 лет.

- Барти – первая финалистка Australian Open из Австралии с 1980 года. Местные теннисистки не могут выиграть на своей территории со времен успеха Крис О'Нил в 1978 году.

- Барти стала седьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в финал турнира Большого шлема на всех покрытиях (хард, трава, грунт). Австралийка присоединилась к сестрам Уильямс, Жюстин Энен, Марии Шараповой, Симоне Халеп и Гарбинье Мугурусе.

- Даниэль Коллинс – седьмая американка в финале Australian Open с 2000 года.

- Коллинс после прорыва на Australian Open с понедельника дебютирует в топ-10 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США.

- Даниэль уже переписала историю, став первой в истории страны теннисисткой, которой удалось выйти в финал турнира Большого шлема в статусе чемпионки NCAA.

- У Коллинс нестандартный путь – американка в детстве тренировалась на общественных кортах, а полноценный переход в профессионалы она сделала только в 2016 году в 23-летнем возрасте после двух побед на национальном уровне за колледж Вирджинии.

А что говорят букмекеры?

Прогноз на матч Барти – Коллинс от UA-Football

По-хорошему дерзкая Даниэль Коллинс не для того почти 11 часов шла к финалу Australian Open, чтобы в главном матче в карьере безропотно стать очередной жертвой сильнейшей теннисистки мира. Эшли Барти в финале столкнется с невероятным давлением, но опыт подобных матчей поможет ей найти путь к победе. Барти в трех сетах.