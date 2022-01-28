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Лучшая в мире против выходца с общественных кортов. Анонс и прогноз на финал Australian Open
UA-Футбол собрал все, что нужно знать перед решающим матчем Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эшли Барти и Даниэль Коллинс – в турнирной сетке Australian Open осталось лишь два имени. Две теннисистки, которые прежде никогда так близко не подбирались к титулу в Мельбурне. В субботу в 10:30 по киевскому времени мир тенниса получит либо новую чемпионку Шлемов, либо действующая королева WTA-тура закрепит свою гегемонию.
Как Барти и Коллинс шагали к финалу?
Эшли Барти в буквальном смысле растоптала всех соперниц на домашнем Шлеме, пусть и на пути к финалу ей не повстречалась ни одна теннисистка из топ-20.
Австралийка в среднем проводила на корте чуть больше одного часа – только Аманда Анисимова в поединке четвертого круга смогла взять у первой ракетки мира больше пяти геймов и она же единственной сумела взять гейм на подаче Барти.
У Барти сумасшедшая статистика на Australian Open – Эшли в шести матчах выиграла 98% геймов на своей подаче и отыграла 93% брейк-поинтов при практически 60-процентной эффективности на приеме.
Barty’s Road to her 1st #AusOpen Final:— WTA Insider (@WTA_insider) January 27, 2022
1R: d. Tsurenko 60 61
2R: d. Bronzetti 61 61
3R: d. [30] Giorgi 62 63
4R: d. Anisimova 64 63
QF: d. [21] Pegula 62 60
SF: Keys 61 63
Time on court: 6h06m.
A win on Saturday would give Barty a major title on each surface. pic.twitter.com/i0zuDkR8IB
Даниэль Коллинс на пути к крупнейшему финалу в карьере дважды побывала в непосредственной близости от поражения – в третьем раунде американка в матче с Кларой Таусон вернулась со счета 4:6, 1:3, а в поединке 1/8 финала с Элизой Мертенс в решающем сете отыграла у бельгийки брейк.
У американки 82% выигранных геймов на своей подаче и 41% результативности на приеме.
Danielle Collins’ Road to the #AusOpen Final:— WTA Insider (@WTA_insider) January 27, 2022
R1: d. Dolehide 61 62
R2: d. Konjuh 64 63
R3: d. Tauson 46 64 75
R4: d. [19] Mertens 46 64 64
QF: d. Cornet 75 61
SF: d. [7] Swiatek 64 61
Time on court: 10:37 pic.twitter.com/66Mq9dCwg5
А что у Барти и Коллинс с очными матчами?
С 2019 года Эшли Барти и Даниэль Коллинс провели четыре матча, три из которых остались за действующей первой ракеткой мира, включая и поединок на победном для австралийки Ролан Гаррос 2019 года.
Практически год назад Коллинс на домашнем для Барти турнире в Аделаиде сенсационно разобралась с лидером мирового рейтинга, причем в том матче 1/8 финала американка во втором сете при счете 1:4 выиграла пять геймов подряд.
Какие еще факты нужно знать о финале?
- Эшли Барти на пути к финалу Australian Open проиграла всего 21 гейм – это пятый самый доминирующий перформанс на Шлемах за последние 20 лет.
????????Ashleigh Barty has reached finals at @AustralianOpen losing only 21 games— TennisMyLife (@TennisMyLife68) January 27, 2022
???????? Mary Pierce leads this stat having reached the finals at 1994 @rolandgarros losing only 10 games#AusOpen pic.twitter.com/TVhNeg7GQV
- Барти – первая финалистка Australian Open из Австралии с 1980 года. Местные теннисистки не могут выиграть на своей территории со времен успеха Крис О'Нил в 1978 году.
- Барти стала седьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось выйти в финал турнира Большого шлема на всех покрытиях (хард, трава, грунт). Австралийка присоединилась к сестрам Уильямс, Жюстин Энен, Марии Шараповой, Симоне Халеп и Гарбинье Мугурусе.
- Даниэль Коллинс – седьмая американка в финале Australian Open с 2000 года.
7 - Danielle #Collins is the 7th different American ???????? player to reach the Women’s Singles final at the #AusOpen in 2000s after Davenport, Capriati, S. Williams, V. Williams, Kenin and Brady: 5 more finalists than any other Country (???????? Sharapova/Safina ???????? Clijsters/Henin). Army. pic.twitter.com/Ko77DFrwbU— OptaAce (@OptaAce) January 27, 2022
- Коллинс после прорыва на Australian Open с понедельника дебютирует в топ-10 рейтинга WTA и станет первой ракеткой США.
Danielle Collins into her 1st Slam final with a dominating 64 61 performance to beat No.7 seed Iga Swiatek.— WTA Insider (@WTA_insider) January 27, 2022
The win is Collins’ 7th Top 10 win. She is now 32-7 since last July.
Collins will make her Top 10 debut after #AusOpen, sealing her spot as the highest-ranked American. pic.twitter.com/jSkDz7q4DP
- Даниэль уже переписала историю, став первой в истории страны теннисисткой, которой удалось выйти в финал турнира Большого шлема в статусе чемпионки NCAA.
- У Коллинс нестандартный путь – американка в детстве тренировалась на общественных кортах, а полноценный переход в профессионалы она сделала только в 2016 году в 23-летнем возрасте после двух побед на национальном уровне за колледж Вирджинии.
А что говорят букмекеры?
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Барти – Коллинс от UA-Football
По-хорошему дерзкая Даниэль Коллинс не для того почти 11 часов шла к финалу Australian Open, чтобы в главном матче в карьере безропотно стать очередной жертвой сильнейшей теннисистки мира. Эшли Барти в финале столкнется с невероятным давлением, но опыт подобных матчей поможет ей найти путь к победе. Барти в трех сетах.
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