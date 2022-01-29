Надаль и финалы Australian Open – история, в которой много боли и разочарования

Australian Open – единственный турнир Большого шлема в карьере Надаля с негативным балансом побед/поражений в финалах. На Ролан Гаррос у легендарного испанца 13-0 в решающих матчах, на US Open он выиграл 4 из 5 финалов, а на Уимблдоне – 2 из 4.

Перед воскресной битвой против второй ракетки мира Даниила Медведева UA-Футбол рассказывает о пяти предыдущих появлениях Надаля в финалах на Открытом чемпионате Австралии.

2009: победа над Федерером – 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2

К 2009 году Рафаэль Надаль завоевал пять титулов Большого шлема, но на харде ни разу не доходил даже до финала.

На Australian Open уроженец Мальорки приехал в статусе первой ракетки мира – первый сет на турнире он проиграл только в полуфинальном триллере против Фернандо Вердаско (6:7, 6:4, 7:6, 6:7, 6:4), а в финале в пяти партиях за 5 часов и 14 минут сломил Роджера Федерера, который в те годы беспросветно доминировал на хардовых мэйджорах (три титула за пять лет в Мельбурне и пять подряд побед в Нью-Йорке).

2012: поражение от Джоковича – 7:5, 4:6, 2:6, 7:6, 5:7

Следующее появление Надаля в финале Australian Open явило миру величайший матч в истории турниров Большого шлема.

Решающий поединок между испанцем и Новаком Джоковичем продолжался невероятные 5 часов и 53 минут. Рафа лидировал в пятом сете со счетом 4:2 и имел 30:15 на своей подаче, но с бэкхенда не попал в пустой угол у сетки – серб ухватился за этот шанс, сделал обратный брейк и добил испанца на исходе шестого часа игры.

Во время церемонии награждения в два ночи по местному времени обессиленным героям Australian Open понадобились стулья – стоять на ногах Джокович и Надаль уже не могли.

2014: поражение от Вавринки – 3:6, 2:6, 6:3, 3:6

Надаль в 2013-м не приехал на Открытый чемпионат Австралии из-за травмы и рассчитывал утолить жажду мести спустя два года после того эпичного матча с Джоковича.

Со своей стороны испанец сделал все безупречно – на пути к финалу он проиграл лишь один сет, включая и убедительную победу над Федерером в 1/2 финала (7:6, 6:3, 6:3). А вот Джокович подвел, оступившись в четвертьфинальном блокбастере против Стэна Вавринки (6:2, 4:6, 2:6, 6:3, 7:9).

Именно Вавринка стал последней преградой Надаля на турнире – это был первый финал мэйджора для Стэна, поэтому мало кто сомневался в победе лидера рейтинга АТР. К тому же Рафа безоговорочно доминировал над соперником по личных встречах, не проиграв ни одного сета в 12 матчах.

К сожалению, впечатления от решающего матча Australian Open подпортили проблемы Надаля со спиной – да, швейцарец сыграл великолепно и его победа полностью заслуженна, но в тот день на корте был только один здоровый теннисист.

2017: поражение от Федерера – 4:6, 6:3, 1:6, 6:3, 3:6

Еще один классический финал Australian Open, который Надаль проиграл в пяти сетах и упустил исторический шанс стать первым теннисистом в истории с как минимум двумя титулами на каждом из четырех турниров Большого шлема.

Испанец был последним, кто мог помешать Роджеру Федереру завершить свой камбэк мечты после операции на колене – и он был очень близок к этому. Как и в 2012-м против Джоковича, Надаль в решающем сете первым сделал брейк, однако до конца матча больше не выиграл ни одного гейма.

2019: поражение от Джоковича – 3:6, 2:6, 3:6

Единственный финал мэйджора в карьере Надаля, в котором он не смог выиграть ни одного сета.

В тот день Джокович был неотразим – серб позволил сопернику заработать лишь один брейк-поинт, а сам взял на приеме пять геймов и завершил матч с невероятным показателем активности и чистоты игры (34 виннерса, 9 невынужденных ошибок).

Надаль снова упустил шанс стать первым в истории обладателем двойного карьерного Большого шлема. После прошлогоднего успеха Джоковича на Ролан Гаррос теперь Рафа может только повторить это достижение.