С чемпионата Европы без медалей: Украина провалила последнюю гонку континентального первенства

Сегодня, 30 января в немецком Арбере одиночной смешанной эстафетой завершился чемпионат Европы по биатлону 2022.

Победу в заезде одержали представители россии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули немцы.

Что касается украинцев, то наша команда в составе Виты Семеренко и Дениса Насыко настреляв 8 штрафных кругов и использовав 14 дополнительных патронов, в итоге стала 7-й.

Чемпионат Европы 2022. Арбер

Одиночная смешанная эстафета

1. россия (1+7)

2. Франция (4+10) (+1.01,4)

3. Германия (3+14) (+1.34,1)

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7. Украина (8+14) (+3.53,6)