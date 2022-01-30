  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. С чемпионата Европы без медалей: Украина провалила последнюю гонку континентального первенства
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С чемпионата Европы без медалей: Украина провалила последнюю гонку континентального первенства

Теннис
(1 голосов)

Как же так

С чемпионата Европы без медалей: Украина провалила последнюю гонку континентального первенства

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 января в немецком Арбере одиночной смешанной эстафетой завершился чемпионат Европы по биатлону 2022.

Победу в заезде одержали представители россии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули немцы.

Что касается украинцев, то наша команда в составе Виты Семеренко и Дениса Насыко настреляв 8 штрафных кругов и использовав 14 дополнительных патронов, в итоге стала 7-й.

Чемпионат Европы 2022. Арбер

Одиночная смешанная эстафета

1. россия (1+7)

2. Франция (4+10) (+1.01,4)

3. Германия (3+14) (+1.34,1)

.

.

.

7. Украина (8+14) (+3.53,6)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Европы по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...