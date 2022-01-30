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С чемпионата Европы без медалей: Украина провалила последнюю гонку континентального первенства
Как же так
Сегодня, 30 января в немецком Арбере одиночной смешанной эстафетой завершился чемпионат Европы по биатлону 2022.
Победу в заезде одержали представители россии, серебро у французов, а ТОП 3 замкнули немцы.
Что касается украинцев, то наша команда в составе Виты Семеренко и Дениса Насыко настреляв 8 штрафных кругов и использовав 14 дополнительных патронов, в итоге стала 7-й.
Чемпионат Европы 2022. Арбер
Одиночная смешанная эстафета
1. россия (1+7)
2. Франция (4+10) (+1.01,4)
3. Германия (3+14) (+1.34,1)
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7. Украина (8+14) (+3.53,6)
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