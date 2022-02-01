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Дель Потро возобновит карьеру на двух турнирах в Южной Америке

Теннис
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Аргентинец не играл 2,5 года

Дель Потро возобновит карьеру на двух турнирах в Южной Америке

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Победитель US Open-2009 и бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро получил wild card в основную сетку на турнир АТР-250 в Буэнос-Айресе (7-13 февраля) и соревнования категории АТР-500 в Рио-да-Жанейро (14-20 февраля).

Дель Потро в последний раз выходил на корт в июне 2019 года, когда на травяном турнире в Лондоне обыграл Дениса Шаповалова (7:5, 6:4).

С тех пор теннисист перенес четыре операции на правом колене и неоднократно откладывал свое возвращение в АТР-тур.

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В статье: теннис Хуан Мартин дель Потро
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