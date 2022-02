Дель Потро возобновит карьеру на двух турнирах в Южной Америке

Победитель US Open-2009 и бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро получил wild card в основную сетку на турнир АТР-250 в Буэнос-Айресе (7-13 февраля) и соревнования категории АТР-500 в Рио-да-Жанейро (14-20 февраля).

Official:

Juan Martin del Potro with main draw wildcards into ATP250 Buenos Aires and ATP500 Rio de Janeiro.