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Дель Потро возобновит карьеру на двух турнирах в Южной Америке
Аргентинец не играл 2,5 года
Победитель US Open-2009 и бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин дель Потро получил wild card в основную сетку на турнир АТР-250 в Буэнос-Айресе (7-13 февраля) и соревнования категории АТР-500 в Рио-да-Жанейро (14-20 февраля).
Official:— Michal Samulski (@MichalSamulski) January 31, 2022
Juan Martin del Potro with main draw wildcards into ATP250 Buenos Aires and ATP500 Rio de Janeiro.
Дель Потро в последний раз выходил на корт в июне 2019 года, когда на травяном турнире в Лондоне обыграл Дениса Шаповалова (7:5, 6:4).
С тех пор теннисист перенес четыре операции на правом колене и неоднократно откладывал свое возвращение в АТР-тур.
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