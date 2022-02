Надаль и Федерер подтвердили участие на Laver Cup

Организаторы командного турнира Laver Cup на официальном уровне объявили, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выступят в Лондоне с 23 по 25 сентября.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6