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Надаль и Федерер подтвердили участие на Laver Cup

Теннис
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Возвращение легендарного тандема

Надаль и Федерер подтвердили участие на Laver Cup

Новина українською

Организаторы командного турнира Laver Cup на официальном уровне объявили, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выступят в Лондоне с 23 по 25 сентября.

Надаль и Федерер дважды вместе выигрывали Кубок Лэйвера – в 2016 и 2019 годах.

В 2021 году два теннисиста пропустили турнир из-за травм.

Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Команда Европы ни разу не проиграла матчевую встречу против теннисистов остального мира.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль Кубок Лэйвера
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