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Надаль и Федерер подтвердили участие на Laver Cup
Возвращение легендарного тандема
Организаторы командного турнира Laver Cup на официальном уровне объявили, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер выступят в Лондоне с 23 по 25 сентября.
A Fedal Comeback.— Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022
Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022. Premium hospitality packages available starting February 7. Multi-session tickets go on sale in early March. https://t.co/APOt1nJCb1 pic.twitter.com/4ufboTFDp6
Надаль и Федерер дважды вместе выигрывали Кубок Лэйвера – в 2016 и 2019 годах.
В 2021 году два теннисиста пропустили турнир из-за травм.
Кубок Лэйвера проводится с 2017 года. Команда Европы ни разу не проиграла матчевую встречу против теннисистов остального мира.
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