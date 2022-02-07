Пять случаев, когда Дель Потро включал режим Бога на турнирах АТР. ВИДЕО

Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро во вторник в Буэнос-Айресе проведет первый матч с 2019 года.

YouTube-канал Tennis TV в честь долгожданного камбэка аргентинца вспоминает пять его самых ярких перформансов на турнирах АТР.