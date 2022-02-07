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Пять случаев, когда Дель Потро включал режим Бога на турнирах АТР. ВИДЕО
Теннис нуждается в этом парне
Бывшая третья ракетка мира Хуан Мартин Дель Потро во вторник в Буэнос-Айресе проведет первый матч с 2019 года.
YouTube-канал Tennis TV в честь долгожданного камбэка аргентинца вспоминает пять его самых ярких перформансов на турнирах АТР.
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