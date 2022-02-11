Анетт Контавейт переиграла Белинду Бенчич в четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге

Девятая ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт, обыграла швейцарку Белинду Бенчич, занимающую 24-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6(7), 6/2 в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге.

За 1 час 42 минуты матча 26-летняя Контавейт выполнила четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Бенчич дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала три брейка.

В полуфинале соревнований St.Petersburg Ladies Trophy Контавейт сразится с латвийкой Еленой Остапенко.