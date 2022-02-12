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Костюк поделилась с болельщиками соблазнительным фото
Украинка зажигает
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась со своими поклонниками новым соблазнительным фото. Соответствующий снимок наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее российская фигуристка Валиева
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