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Кербер: Мои бабушка и дедушка живут в Польше, поэтому я слежу за новостями в Украине

Теннис
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Теннисистка в шоке от происходящего

Кербер: Мои бабушка и дедушка живут в Польше, поэтому я слежу за новостями в Украине

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер рассказала, что думает по поводу войны в Украине.

"Я стараюсь переключиться, когда нахожусь на корте. Мои дедушка и бабушка из Польши, я тоже живу в Польше. Это очень близко. Это действительно сумасшествие какое-то, что происходит сейчас в мире. Я правда надеюсь, что будет мир. После коронавируса теперь происходит это безумие. Просто с ума сойти. Конечно, в Индиан-Уэллс все об этом говорят. Ты проверяешь новости каждый час, чтобы узнать, что произошло. Особенно я так делаю, потому что мы так близко и ощущения не самые приятные.

Когда я играла с Дарьей Касаткиной, то старалась не думать о том, что она из России. Я давно знаю Дарью… Это тема номер один сейчас, это всех пугает. Как я сказала, я живу не так далеко. Мои бабушка и дедушка живут в Польше, поэтому, конечно, ты следишь за новостями каждые пять минут или каждый час, остаешься на связи с людьми. Мне кажется, что сейчас все думают только о том, что происходит в Украине. Для меня теннис находится на втором, третьем, четвертом месте. Я стараюсь концентрироваться на игре, у меня неплохо получается это делать, но я переключаюсь в самый последний момент. За час до игры я бы не сказала, что сконцентрирована на предстоящем матче. Сейчас все немного иначе, чем было раньше.

Почему я вышла на матч с сине-желтой ленточкой? Это вообще не был вопрос для меня. Я планировала надеть её в первой игре, но у меня сломалась булавка. На следующий матч я её тоже надену", – сказала Кербер.

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В статье: Анжелик Кербер
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Источник:
sport.ua

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