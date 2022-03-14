Муж Свитолиной победил россиянина и скинул его с первого места в рейтинге ATP

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис совершил мини-подвиг в 3-м раунде мастерса в Индиан-Уэллсе, победив первую ракетку мира Даниила Медведева.

Россиянин был явным фаворитом в поединке против 35-летнего француза, но тот собрал всю волю в кулак и в решающем третьем сете буквально уничтожил оппонента - 6:1.

Это поражение дорого обойдется Медведеву - со следующей недели ему придется подвинуться с первого места в рейтинге ATP, отдав его обратно Новаку Джоковичу.

Для Монфиса это лишь второй случай в карьере, когда он обыграл действующую первую ракетку мира. Первый был 13 лет назад в Дохе, когда Гаэль побеждал Рафу Надаля.

Masters 1000 Indian Wells. 3-й раунд

Г. Монфис (28) - Д. Медведев (1) - 4:6, 6:3, 6:1