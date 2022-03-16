Экс-первая ракетка Украины Долгополов вернулся из Турции, чтобы защищать Киев

Бывший профессиональный теннисист Александр Долгополов сообщил, что вернулся в родной Киев, чтобы вступить в ряды его защитников от российских оккупантов.

По словам спортсмена, он поупражнялся с оружием в Турции и помимо прочего привез в столицу бронежилеты, прицелы, тепловизоры и прочие полезные для фронта вещи.

"Конечно за 5-7 дней великим воином не станешь, но с оружием я уже обращаюсь комфортно, а с 25 метров 3 из 5 в голову я попаду в обстановке тренировок. Это мой дом и мы будем его защищать, чем можем", - написал Долгополов.

Напомним, Александр выступал в ATP-туре в 2006-21 годах и завершил карьеру из-за многочисленных травм. В течение многих лет он был первой ракеткой Украины, а в 2012 году даже становился 13-й ракеткой мира.