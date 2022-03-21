Элина Свитолина снова опустилась в рейтинге WTA

Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на две строчки вниз и теперь находиться на грани вылета из первой 20-ки.

Лидером неизменный - австралийка Эшли Барти. На второе место вышла полячка Ига Швентек, а на третье представительница Греции Мария Саккари.

Рейтинг WTA. 21 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7980

2 (4). Ига Швентек (Польша) - 5776

3 (6). Мария Саккари (Греция) - 5085

4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5033 е

5 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 4862

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20 (18) Элина Свитолина (Украина) - 2216

51 (50). Ангелина Калинина (Украина) - 1118

55 (54). Марта Костюк (Украина) - 1090

104 (103). Даяна Ястремская (Украина) - 650

131 (131) Катерина Байндль (Украина) - 490

135 (141). Леся Цуренко (Украина) - 470

139 (138). Дарья Снигур (Украина) - 457

211 (210). Катарина Завацкая (Украина) - 313