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Элина Свитолина снова опустилась в рейтинге WTA

Теннис
(1 голосов)

Уже в топ-20

Элина Свитолина снова опустилась в рейтинге WTA

Фото: n2tshop.com

Новина українською

Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на две строчки вниз и теперь находиться на грани вылета из первой 20-ки.

Лидером неизменный - австралийка Эшли Барти. На второе место вышла полячка Ига Швентек, а на третье представительница Греции Мария Саккари.

Рейтинг WTA. 21 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7980

2 (4). Ига Швентек (Польша) - 5776

3 (6). Мария Саккари (Греция) - 5085

4 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) - 5033 е

5 (3). Арина Соболенко (Беларусь) - 4862

....

20 (18) Элина Свитолина (Украина) - 2216

51 (50). Ангелина Калинина (Украина) - 1118

55 (54). Марта Костюк (Украина) - 1090

104 (103). Даяна Ястремская (Украина) - 650

131 (131) Катерина Байндль (Украина) - 490

135 (141). Леся Цуренко (Украина) - 470

139 (138). Дарья Снигур (Украина) - 457

211 (210). Катарина Завацкая (Украина) - 313

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