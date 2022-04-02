УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. ATP. Действующий чемпион Хуркач проиграл Алькарасу в полуфинале
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ATP. Действующий чемпион Хуркач проиграл Алькарасу в полуфинале

Теннис
(1 голосов)

В финал также вышел Каспер Рууд

ATP. Действующий чемпион Хуркач проиграл Алькарасу в полуфинале

Фото: Blaze Trends

UA-Футбол
Новина українською

Маями (ATP), действующий чемпион турнира Хуберт Хуркач проиграл в полуфинале Карлосу Алькарасу. Год назад поляк обыграл в финале в Маями Янника Синнера. Во втором полуфинале Каспер Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Открытые корты, хард.

Хуберт Хуркач (Польша) – Карлос Алькарас (Испания)

6:7|6:7

Каспер Рууд (Норвегия) – Франциско Серундоло (Аргентина)

6:4|6:1

Финал турнира пройдет завтра, 3 апреля.

Призовые: 8 584 055 долларов США.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Хуберт Хуркач Каспер Рууд Карлос Алькарас Гарфия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...