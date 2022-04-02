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ATP. Действующий чемпион Хуркач проиграл Алькарасу в полуфинале
В финал также вышел Каспер Рууд
Фото: Blaze Trends
Маями (ATP), действующий чемпион турнира Хуберт Хуркач проиграл в полуфинале Карлосу Алькарасу. Год назад поляк обыграл в финале в Маями Янника Синнера. Во втором полуфинале Каспер Рууд обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.
Открытые корты, хард.
Хуберт Хуркач (Польша) – Карлос Алькарас (Испания)
6:7|6:7
Каспер Рууд (Норвегия) – Франциско Серундоло (Аргентина)
6:4|6:1
Финал турнира пройдет завтра, 3 апреля.
Призовые: 8 584 055 долларов США.
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