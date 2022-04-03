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WTA. Ига Швёнтек выиграла третий турнир WTA1000 подряд, обыграв в финале Осаку
Невероятная серия
Фото: CNN
Майями (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек победила в финале турнира японку Наоми Осаку. Это уже третий триумфальный турнир WTA1000 для Швёнтек в этом году, из трех состоявшихся. Теперь за карьеру у Иги 1 победа в турнире Большого Шлема, 4 победы в турнирах WTA1000 и 2 победы в турнирах WTA 500 и 250.
Открытые корты, хард.
Ига Швёнтек (Польша) – Наоми Осака (Япония)
6:2|6:0
Ига Швёнтек является второй ракеткой мира, Наоми Осака – семьдесят седьмой.
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