WTA. Ига Швёнтек выиграла третий турнир WTA1000 подряд, обыграв в финале Осаку

Майями (WTA), польская теннисистка Ига Швёнтек победила в финале турнира японку Наоми Осаку. Это уже третий триумфальный турнир WTA1000 для Швёнтек в этом году, из трех состоявшихся. Теперь за карьеру у Иги 1 победа в турнире Большого Шлема, 4 победы в турнирах WTA1000 и 2 победы в турнирах WTA 500 и 250.

Открытые корты, хард.

Ига Швёнтек (Польша) – Наоми Осака (Япония)

6:2|6:0

Ига Швёнтек является второй ракеткой мира, Наоми Осака – семьдесят седьмой.