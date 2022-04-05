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Петра Квитова покинула турнир в Чарльстоне
Теннисистка не смогла пробиться в следующий раунд
sportztimes
Петра Квитова поделилась эмоциями после матча против Магдалены Френх в первом круге турнира в Чарльстоне
"Я очень хотела сегодня остаться и бороться, но, к сожалению, мое тело согласилось с моим разумом. Хочу поблагодарить организаторов за то, что так хорошо заботились о нас и проводят такой прекрасный турнир в Чарльстоне. Очень надеюсь вернуться".
I really wanted to stay out there and fight today but unfortunately my body didn’t agree with my mind. I want to give a special thanks to Bob and Eleanor for taking such good care of us here and putting on this beautiful event @creditonecharleston— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) April 5, 2022
- I really hope to be back ???? pic.twitter.com/yanUcgJer6
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