Петра Квитова покинула турнир в Чарльстоне

Петра Квитова поделилась эмоциями после матча против Магдалены Френх в первом круге турнира в Чарльстоне

"Я очень хотела сегодня остаться и бороться, но, к сожалению, мое тело согласилось с моим разумом. Хочу поблагодарить организаторов за то, что так хорошо заботились о нас и проводят такой прекрасный турнир в Чарльстоне. Очень надеюсь вернуться".