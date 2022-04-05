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Петра Квитова покинула турнир в Чарльстоне

Теннис
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Теннисистка не смогла пробиться в следующий раунд

Петра Квитова покинула турнир в Чарльстоне

sportztimes

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Петра Квитова поделилась эмоциями после матча против Магдалены Френх в первом круге турнира в Чарльстоне

"Я очень хотела сегодня остаться и бороться, но, к сожалению, мое тело согласилось с моим разумом. Хочу поблагодарить организаторов за то, что так хорошо заботились о нас и проводят такой прекрасный турнир в Чарльстоне. Очень надеюсь вернуться".

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В статье: Петра Квитова
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