УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Катарина Завацкая не смогла обыграть Каролину Плишкову в 1/16 финала турнира Чарльстоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Катарина Завацкая не смогла обыграть Каролину Плишкову в 1/16 финала турнира Чарльстоне

Теннис
(1 голосов)

Украинка не смогла переломить ход игры в свою пользу

Катарина Завацкая не смогла обыграть Каролину Плишкову в 1/16 финала турнира Чарльстоне

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) покинула турнир WTA 500 в Чарльстоне.

В 1/16 финала украинка уступила Каролине Плишковой из Чехии (№7 WTA). Напомним, что матч начался вчера, 5 апреля, но из-за сильного ливня теннисистки не смогли его завершить и доигрывали сегодня.

Чарльстон. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Королина Плишкова (Чехия) – 7:5, 5:7, 4:6

Во вторник встреча была приостановлена ​​из-за дождя при счете 7:5, 2:3. Для Плишковой эта победа стала первой в текущем сезоне.

В следующем раунде чешка сыграет против Чжэн Циньвэнь из Китая или Екатерины Александровой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Каролина Плишкова Катарина Завацкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...