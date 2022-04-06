Катарина Завацкая не смогла обыграть Каролину Плишкову в 1/16 финала турнира Чарльстоне

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) покинула турнир WTA 500 в Чарльстоне.

В 1/16 финала украинка уступила Каролине Плишковой из Чехии (№7 WTA). Напомним, что матч начался вчера, 5 апреля, но из-за сильного ливня теннисистки не смогли его завершить и доигрывали сегодня.

Чарльстон. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Королина Плишкова (Чехия) – 7:5, 5:7, 4:6

Во вторник встреча была приостановлена ​​из-за дождя при счете 7:5, 2:3. Для Плишковой эта победа стала первой в текущем сезоне.

В следующем раунде чешка сыграет против Чжэн Циньвэнь из Китая или Екатерины Александровой.