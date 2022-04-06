Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Катарина Завацкая не смогла обыграть Каролину Плишкову в 1/16 финала турнира Чарльстоне
Украинка не смогла переломить ход игры в свою пользу
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№215 WTA) покинула турнир WTA 500 в Чарльстоне.
В 1/16 финала украинка уступила Каролине Плишковой из Чехии (№7 WTA). Напомним, что матч начался вчера, 5 апреля, но из-за сильного ливня теннисистки не смогли его завершить и доигрывали сегодня.
Чарльстон. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Королина Плишкова (Чехия) – 7:5, 5:7, 4:6
Во вторник встреча была приостановлена из-за дождя при счете 7:5, 2:3. Для Плишковой эта победа стала первой в текущем сезоне.
В следующем раунде чешка сыграет против Чжэн Циньвэнь из Китая или Екатерины Александровой.
Популярное сейчас
- Пресс-конференция Орбана. Поговорил с путиным, газ в рублях, венгры на Закарпатье
- "Может перед ними на колени встать?". Жена Зинченко не считает нужным обращаться к россиянам и переходить на русский язык
- Через 3-4 дня россияне пойдут в наступление в Луганской области – Глава ОВА
- Эшли Барти выиграла турнир по гольфу
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО