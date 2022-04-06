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Экс пятая ракетка мира завершит сезон после Ролан Гаррос
Теннисист выходил в финал Australian Open
36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга объявил, что завершит профессиональную карьеру после выступления на "Ролан Гаррос" – 2022. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.
Ранее Цонга со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6 потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира серии "Мастерс" в Майами (США). Француз собирается выступить на грядущем "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако).
Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008);
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