Экс пятая ракетка мира завершит сезон после Ролан Гаррос

36-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга объявил, что завершит профессиональную карьеру после выступления на "Ролан Гаррос" – 2022. Соревнования пройдут с 22 мая по 5 июня.

Ранее Цонга со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6 потерпел поражение от австралийца Джордана Томпсона в первом круге турнира серии "Мастерс" в Майами (США). Француз собирается выступить на грядущем "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако).

Цонга — бывшая пятая ракетка мира, финалист одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008);