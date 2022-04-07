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Симона Халеп начала сотрудничество с бывшим тренером Серены Уильямс

Теннис
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Теннисистка проводит первые тренировки

Симона Халеп начала сотрудничество с бывшим тренером Серены Уильямс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп прокомментировала начало сотрудничества с известным тренером Патриком Муратоглу, наставником 23-кратной чемпионки ТБШ в женском одиночном разряде Серены Уильямс.

Ранее Муратоглу рассказал, что после беседы с Уильямс согласился стать тренером Халеп на постоянной основе.

"Предвкушаю новую главу. Приступим к работе, Патрик", — написала Симона Халеп в своих соцсетях.

Напомним, 30-летняя Халеп выиграла "Ролан Гаррос" 2018 года и Уимблдон 2019 года.

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В статье: Симона Халеп
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