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Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Теннис
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Украинке предстоит сыграть ещё один матч

Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WA, 42) пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA-500 в Чарльстоне обыграв двенадцатую сеяную Ализе Корне (WTA, 34).

Ангелина Калинина - Ализе Корне 7:6 (5), 7:5

Матч продлился 2 часа и 6 минут. За это время украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и допустила 3 ошибки при подаче. Француженка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 3 "двойных". Это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем матче Калинина скрестит ракетки с четвертой сеяной Онс Жабер.

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В статье: Ангелина Калинина Ализе Корне
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Источник:
Sport.ua

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