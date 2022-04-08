Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина (WA, 42) пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA-500 в Чарльстоне обыграв двенадцатую сеяную Ализе Корне (WTA, 34).

Ангелина Калинина - Ализе Корне 7:6 (5), 7:5

Матч продлился 2 часа и 6 минут. За это время украинка сделала 1 эйс, реализовала 5 брейк-поинтов из двенадцати и допустила 3 ошибки при подаче. Француженка единожды подала навылет, сделала 4 брейка и 3 "двойных". Это была первая официальная встреча теннисисток.

В следующем матче Калинина скрестит ракетки с четвертой сеяной Онс Жабер.