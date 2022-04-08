Давид Гоффен выиграл 300-й матч в своей карьере

Бельгийский теннисист Давид Гоффен вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше (Марокко). В матче второго круга он обыграл испанца Пабло Андухара. Гоффен одержал 300-ю победу в карьере.

Давид Гоффен - Пабло Андухара 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

"Это был типичный матч на грунте с брейками при подаче на сет. Именно такой матч мне был нужен на старте грунтового сезона. Я рад, что смог сохранить спокойствие после проигрыша первого сета. Мне удалось сохранить позитивный настрой, а затем перевернуть игру", — сказал бельгиец после матча.

Отметим, что Гоффен вышел в четвертьфинал турнира во второй раз в нынешнем сезоне.