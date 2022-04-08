Стаховский: Нет слов, которыми можно было бы описать то, что делает армия россии

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал, что думает по поводу того, что украинцы играют парные турниры вместе с россиянами или белорусами:

"Это решение каждого игрока. Конечно, я этого не поддерживаю. После того, что мы видели в Буче, Ирпене и Гостомеле не понимаю, как можно молчать. Как можно вообще… Даже не знаю… Мне не хватает слов. Русские должны быть изолированы от мира. И пока они в своей каше не поварятся, и не поймут, что это не то что неприемлемо, это вообще… Нет слов, которыми можно было бы описать то, что делает их армия. Они не цивилизованная страна, поэтому они не имеют права на общение с цивилизованным миром".