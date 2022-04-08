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Тим пропустит турнир в Монте-Карло

Теннис
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Он не успевает восстановиться от травмы

Тим пропустит турнир в Монте-Карло

Новина українською

Австрийский теннисист Доминик Тим снялся с турнира серии "Мастерс", который пройдёт в Монте-Карло. Соответствующее решение он принял на фоне перенесённого коронавируса.

Ранее спортсмен сообщил, что заразился COVID-19 во время турнира в Марбелье (Испания). На этом турнире он выступал, после того как вылечился от очередной травмы.

28-летний австриец уже сдал отрицательный тест, но у него не хватит времени, чтобы восстановиться к турниру, стартующему на следующей неделе. В основной сетке соревнований Тима заменит итальянец Лоренцо Музетти.

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В статье: Доминик Тим
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