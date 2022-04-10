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Марта Костюк: Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз

Теннис
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Украинская теннисистка сейчас находится в Монте-Карло

Марта Костюк: Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз

Фото: VOI

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась фотографиями из Монте-Карло, куда она вернулась после выступления на серии американских турниров.

"Солнце взойдет, и мы попробуем еще раз", - подписала снимок тенниситка.

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В статье: Марта Костюк
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