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Стаховский сыграл в теннис на корте в Харькове
Теннисист показал фотографии
Известный теннисист Сергей Стаховский сыграл в теннис на крытом корте в Харькове, который был поврежден из-за войны:
"Война – это непрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных обломками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины".
Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой"
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