Стаховский сыграл в теннис на корте в Харькове

Известный теннисист Сергей Стаховский сыграл в теннис на крытом корте в Харькове, который был поврежден из-за войны:

"Война – это непрерывная вещь: она уносит жизни, она разрушает здания. Игра в теннис в Харькове, на поврежденных обломками кортах, была еще одной реальностью сегодняшней Украины".

Мы победим, но нам нужна ваша помощь. Снимки сделаны с разницей в 12 часов... от потери себя на теннисном корте до патрулирования на передовой"