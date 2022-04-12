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Ким Клийстерс снова объявила о завершении карьеры

Теннис
(1 голосов)

Это уже третий раз

Ким Клийстерс снова объявила о завершении карьеры

Новина українською

Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс в третий раз объявила о завершении карьеры.

"Привет, ребята. Хочу поделиться с вами новостью: я решила больше не играть в официальных турнирах. Мне не терпится увидеть, какие новые приключения встретятся мне на пути. Спасибо всем, кто поддерживал меня в течение последних двух лет!" — написала Клейстерс в своих соцсетях.

В 2005, 2009 и 2010 годах Клейстерс выиграла Открытый чемпионат США, а в 2011-м — Открытый чемпионат Австралии.

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В статье: Ким Клийстерс
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