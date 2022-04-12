Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ким Клийстерс снова объявила о завершении карьеры
Это уже третий раз
Четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс в третий раз объявила о завершении карьеры.
"Привет, ребята. Хочу поделиться с вами новостью: я решила больше не играть в официальных турнирах. Мне не терпится увидеть, какие новые приключения встретятся мне на пути. Спасибо всем, кто поддерживал меня в течение последних двух лет!" — написала Клейстерс в своих соцсетях.
В 2005, 2009 и 2010 годах Клейстерс выиграла Открытый чемпионат США, а в 2011-м — Открытый чемпионат Австралии.
Популярное сейчас
- В Белгородской области произошла диверсия на железной дороге
- Politico: ВСУ под командованием Залужного эффективно применили в войне с рф тактику "бей-беги"
- Генштаб ВСУ: Есть случаи, когда россияне ведут боевые действия в гражданской одежде
- Украинская теннисистка Калинина прокомментировала дебют в ТОП 50 мирового рейтинга
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника