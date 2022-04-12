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Кальви. Дарья Снигур с победы стартовала на турнире
Украинка успешно преодолела первый раунд
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Дарья Снегирь в первом круге победила Люси Нгуен Тан на 25-тысячнике ITF во Франции. Напомним, что француженка является победительницей квалификации.
Кальви. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Люси Нгуен Тан (Франция) – 6:1, 6:4
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