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Новак Джокович рассказал, почему разговаривает сам с собой на корте
Серб считает, что это нормально
фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, почему обращается к себе на корте после поражений.
Это происходило и во время стартового для него матча на турнире серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.
"Что касается эмоциональных разговоров с самим собой на корте, это не первый и не последний раз, когда я так делаю. Это нормально делать во время игры, особенно когда вы чувствуете разочарование. Все по-разному реагируют. Думаю, я вёл себя хорошо. Я до последнего верил, что смогу перевернуть ход матча, я оставался сосредоточенным, даже если это не соответствовало моему самочувствию", — приводит слова Джоковича We Love Tennis.
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