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Завацкая поделилась ожиданиями от матча в Кубке Билли Джин Кинг
Катарина рада, что представляет сборную Украины
Теннисистка сборной Украины Катарина Завацкая рассказала, чего ждет от противостояния со сборной США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
"Так горжусь тем, что я украинка. Невероятно мотивированная представлять Украину в это тяжелое время для нашей нации", - написала Завацкая в инстаграмме.
Напомним, что матч состоится 15-16 апреля в Эшвилле.
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