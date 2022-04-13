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Завацкая поделилась ожиданиями от матча в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
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Катарина рада, что представляет сборную Украины

Завацкая поделилась ожиданиями от матча в Кубке Билли Джин Кинг

Новина українською

Теннисистка сборной Украины Катарина Завацкая рассказала, чего ждет от противостояния со сборной США в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

"Так горжусь тем, что я украинка. Невероятно мотивированная представлять Украину в это тяжелое время для нашей нации", - написала Завацкая в инстаграмме.

Напомним, что матч состоится 15-16 апреля в Эшвилле.

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В статье: Катарина Завацкая
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