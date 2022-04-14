Стэн Вавринка не сыграет на Мастерсе в Мадриде

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который пройдёт с 1 по 8 мая.

Швейцарец остался недоволен своей физической формой после выступления на "Мастерсе" в Монте-Карло (Монако). В первом круге Стэн (WC) потерпел поражение от казахстанца Александра Бублика со счётом 6:3, 5:7, 2:6.

29 марта Вавринка сыграл первый официальный матч после года отсутствия в туре. Вавринка (WC) стартовал на грунтовом турнире серии "челленджер" в Марбелье (Испания).