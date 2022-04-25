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В WTA рассказали, когда планируют вернуть турниры в Китай

Теннис
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Все из-за скандала с Пэн Шуай

В WTA рассказали, когда планируют вернуть турниры в Китай

Фото: sport.ru

Новина українською

Глава WTA Стив Саймон рассказал, о деле китайской теннисистки Пэн Шуай, после которого организация вывела свой бизнес из Китая.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь, после того как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

"Мы по-прежнему стремимся найти решение данной проблемы. Мы хотим, чтобы оно устроило Пэн, китайское правительство и нас.

Мы не собираемся уходить из Китая. На данный момент мы приостановили свою деятельность в стране. Так будет до тех пор, пока мы не придём к компромиссу.

Мы сохраним твёрдость. Мы надеемся вернуться туда в 2023 году с решением, которое покажет, что в этом деле удалось достичь прогресса. Это будет победа для всего мира, если у нас получится этого добиться.

Мы давно не общались с Пэн, и мир не видел ее после Олимпиады.

Не думаю, что можно изменить мир, убегая от проблем. Нужно самим создавать перемены. Возможно, мы не будем полностью удовлетворены. Но мы должны найти решение, тот баланс, который позволит нам вернуться и увидеть прогресс в этом вопросе", — приводит слова Саймона Reuters.

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В статье: Пэн Шуай
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