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Джокович сможет сыграть на Уимблдоне

Теннис
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Вакцинация уже не нужна

Джокович сможет сыграть на Уимблдоне

Фото: The Denver Channel

Новина українською

Организаторы Уимблдона подтвердили, что в сезоне-2022 теннисистам не будет нужна справка о вакцинации от коронавируса, пишет журналист Майк Диксон в своём "твиттере".

Теперь 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович сможет принять участие в Уимблдоне-2022.

Напомним, что Джокович отказался прививаться. Из-за этого его не пустили на Открытый чемпионат Австралии в январе и со скандалом депортировали из страны.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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В статье: Уимблдон
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