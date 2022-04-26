Джокович сможет сыграть на Уимблдоне

Организаторы Уимблдона подтвердили, что в сезоне-2022 теннисистам не будет нужна справка о вакцинации от коронавируса, пишет журналист Майк Диксон в своём "твиттере".

Теперь 20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, серб Новак Джокович сможет принять участие в Уимблдоне-2022.

Напомним, что Джокович отказался прививаться. Из-за этого его не пустили на Открытый чемпионат Австралии в январе и со скандалом депортировали из страны.

Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.