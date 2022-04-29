Петра Квитова уступила уступила на старте турнира в Мадриде

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова потерпела поражение в матче первого круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Соперницей Квитовой, занимающей 30-е место в рейтинге WTA, была 35-я ракетка мира Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Петра Квитова - Хиль Белен Тайхман 3:6, 5:7

Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту. Петра Квитова лишь раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. Она использовала 2 брейк-пойнта из 6. Что касается Хиль Белен Тайхман, то у неё пять эйсов и шесть ошибок на подаче. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 6.