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Халеп в двух сетах сенсационно разгромила Бадосу и вышла в третий круг Мадрида

Теннис
(2 голосов)

Поздравляем румынку с отличным матчем

Халеп в двух сетах сенсационно разгромила Бадосу и вышла в третий круг Мадрида

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №21) побеждает в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания). В поединке за право сыграть в 1/8 финала она одолела местную спортсменку Паулу Бадосу (WTA №2).

Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 1 эйс, 7 подряд выигранных очков, 1 из 7 использованный брейк и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Халеп встретится с американкой Корри Гауфф.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская проиграла во втором круге турнира в Мадриде.

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В статье: Симона Халеп Паула Бадоса Гиберт
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