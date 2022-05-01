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Халеп в двух сетах сенсационно разгромила Бадосу и вышла в третий круг Мадрида
Поздравляем румынку с отличным матчем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Румынская теннисистка Симона Халеп (WTA №21) побеждает в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания). В поединке за право сыграть в 1/8 финала она одолела местную спортсменку Паулу Бадосу (WTA №2).
Счет матча 2-0 (6-3; 6-1) в пользу триумфаторки матча, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 5 из 10 использованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 1 эйс, 7 подряд выигранных очков, 1 из 7 использованный брейк и 4 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Халеп встретится с американкой Корри Гауфф.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская
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