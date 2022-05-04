  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка

Теннис
(1 голосов)

Греческий теннисист считает, что Федерер уже не входит в тройку лучших

Циципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что "Большой тройки", к которой традиционно принято причислять испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, больше не существует. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров "Большого шлема", Федерер и Джокович — по 20.

"Я бы сказал, что сейчас есть скорее "Большая двойка", а не "Большая тройка". И эти двое, Надаль и Джокович, всё ещё в деле. Они играют очень хорошо, находятся в очень хорошей форме.

Не думаю, что они скоро уйдут. Они же хорошо играют. Когда я играл против них, они создавали огромные трудности", — приводит слова Стефаноса Циципаса ABC.es.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде