Циципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что "Большой тройки", к которой традиционно принято причислять испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, больше не существует. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров "Большого шлема", Федерер и Джокович — по 20.

"Я бы сказал, что сейчас есть скорее "Большая двойка", а не "Большая тройка". И эти двое, Надаль и Джокович, всё ещё в деле. Они играют очень хорошо, находятся в очень хорошей форме.

Не думаю, что они скоро уйдут. Они же хорошо играют. Когда я играл против них, они создавали огромные трудности", — приводит слова Стефаноса Циципаса ABC.es.