Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас: Сейчас есть скорее Большая двойка, а не Большая тройка
Греческий теннисист считает, что Федерер уже не входит в тройку лучших
фото - flashscore.com.ua
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказал мнение, что "Большой тройки", к которой традиционно принято причислять испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, больше не существует. Надаль 21 раз становился чемпионом турниров "Большого шлема", Федерер и Джокович — по 20.
"Я бы сказал, что сейчас есть скорее "Большая двойка", а не "Большая тройка". И эти двое, Надаль и Джокович, всё ещё в деле. Они играют очень хорошо, находятся в очень хорошей форме.
Не думаю, что они скоро уйдут. Они же хорошо играют. Когда я играл против них, они создавали огромные трудности", — приводит слова Стефаноса Циципаса ABC.es.
Популярное сейчас
- Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР
- За вечер 3 мая россия выпустила по Украине более 20 ракет. Известно, откуда они летели
- Начал движение ракетный дивизион. В беларуси заявили о "внезапной проверке" сил реагирования
- Теннисистка Костюк: Я просто думаю, к чему все это идет? Что мне делать со своей жизнью? Для чего я живу?
- Антитела записали совместную работу с популярным британским певцом Эдом Шираном. ВИДЕО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли