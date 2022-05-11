Стэн Вавринка добыл волевую победу и вышел на Джоковича

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В матче второго раунда Вавринка обыграл представителя Сербии Ласло Джере.

Стэн Вавринка - Ласло Джер 7:6 (10:8), 3:6, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 48 минут. 37-летний Вавринка семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Джере — пять эйсов, три двойные ошибки и два использованных брейк-пойнта из трёх.

За место в четвертьфинале Вавринке предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).