  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стэн Вавринка добыл волевую победу и вышел на Джоковича
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стэн Вавринка добыл волевую победу и вышел на Джоковича

Теннис
(1 голосов)

Нас ожидает интересный матч

Стэн Вавринка добыл волевую победу и вышел на Джоковича

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в третий круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В матче второго раунда Вавринка обыграл представителя Сербии Ласло Джере.

Стэн Вавринка - Ласло Джер 7:6 (10:8), 3:6, 6:4

Встреча продлилась 2 часа 48 минут. 37-летний Вавринка семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Джере — пять эйсов, три двойные ошибки и два использованных брейк-пойнта из трёх.

За место в четвертьфинале Вавринке предстоит сразиться с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стэн Вавринка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде