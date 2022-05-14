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ATP. Циципас вышел в финал Мастерса в Риме
Уже второй финал ATP 1000 для грека в этом сезоне
Фото: Tennishead
Рим (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира серии "Мастерс" и вышел в финал. Во втором полуфинальном матче сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд.
Для Циципаса, пятой ракетки мира, это уже второй финал турнира "Мастерс" в этом сезоне. Ранее он победил на турнире в Монте-Карло против испанца Алехандро Давидовича Фокина. Также в этом сезоне он вышел в финал соревнования АТР 500 в Роттердаме, где проиграл Феликсу Оже-Алиассиму.
Грунт.
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия)
4:6|6:3|6:3
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