ATP. Циципас вышел в финал Мастерса в Риме

Рим (АТР), греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в полуфинале турнира серии "Мастерс" и вышел в финал. Во втором полуфинальном матче сыграют Новак Джокович и Каспер Рууд.

Для Циципаса, пятой ракетки мира, это уже второй финал турнира "Мастерс" в этом сезоне. Ранее он победил на турнире в Монте-Карло против испанца Алехандро Давидовича Фокина. Также в этом сезоне он вышел в финал соревнования АТР 500 в Роттердаме, где проиграл Феликсу Оже-Алиассиму.

Грунт.

Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия)

4:6|6:3|6:3