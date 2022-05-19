Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роджер Федерер сыграет на Кубке Лэйвера
Швейцарец давно не играл
Тони Годсик, агент 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" Роджера Федерера, оценил шансы подопечного сыграть на Уимблдоне 2022 года. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
По словам Годсика, Федерер, который не играл с Уимблдона 2021 года, почти наверняка не сыграет на турнире. Ранее Роджер официально объявил, что сыграет на Кубке Лэйвера в сентябре и на турнире в Базеле в октябре.
"Роджер собирается сыграть на Кубке Лэйвера и на Swiss Indoors. Может ли он сыграть до этого? Может, и да, но более вероятно, что всё-таки после этого. Он не хочет браться за что-либо слишком рано. На этот раз он не будет торопиться", — приводит его слова Evening Standard.
Популярное сейчас
- СМИ рф опубликовали новое ВИДЕО выхода защитников Мариуполя из Азовстали
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- Триумф Айнтрахта, ничья сборной и будущее Левандовски. Главные новости за 18 мая
- АТР. Джокович в шестой раз выиграл Мастерс в Риме
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Руслан и Роксана Малиновские стали основателями благотворительного фонда для помощи украинцам