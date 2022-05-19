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Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки
Элина опубликовала фото
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Первая ракетка Украины Елина Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки и опубликовала фото.
"Вышиванка - это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность", - написала теннисистка в инстаграмме.
Напомним, что ранее супруг Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, что украинка беременна. У пары будет девочка.
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