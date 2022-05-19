Первая ракетка Украины Елина Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки и опубликовала фото.

"Вышиванка - это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность", - написала теннисистка в инстаграмме.

Напомним, что ранее супруг Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, что украинка беременна. У пары будет девочка.