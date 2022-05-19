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Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки

Теннис
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Элина опубликовала фото

Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Новина українською

Первая ракетка Украины Елина Свитолина поздравила своих подписчиков с Днем вышиванки и опубликовала фото.

"Вышиванка - это оберег каждого украинца, символ Украины и наша идентичность", - написала теннисистка в инстаграмме.

Напомним, что ранее супруг Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, что украинка беременна. У пары будет девочка.

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В статье: Элина Свитолина
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