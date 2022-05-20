Долгополов жестко высказался о решениях АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022 года.

"Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки из Уимблдона(Соловьёва).

Наверное, эта новость не обойдет стороной и остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.

Нельзя усидеть на двух стульях", – написал Долгополов в твиттере.