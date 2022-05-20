Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Долгополов жестко высказался о решениях АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон
Организации пляшут под дудку рашистов
Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022 года.
"Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки из Уимблдона(Соловьёва).
Наверное, эта новость не обойдет стороной и остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.
Нельзя усидеть на двух стульях", – написал Долгополов в твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Реакция впечатляет. Лунин демонстрирует успехи на тренировке Реала
- Эритрея - союзник и будущее россии. Здесь процветает рабство, запрещены выборы, а футболисты убегают из страны целыми командами
- Солидные деньги. Шахтер огласил сумму, которую собрал в помощь Украине
- Доминик Тим прокомментировал свою серию поражений
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet