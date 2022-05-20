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Долгополов жестко высказался о решениях АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон

Теннис
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Организации пляшут под дудку рашистов

Долгополов жестко высказался о решениях АТР и WTA не начислять очки за Уимблдон

Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов прокомментировал решение ATP и WTA не начислять очки за Уимблдон 2022 года.

"Молодцы ATP и WTA, вы осчастливили российского пропагандиста №1, забрав очки из Уимблдона(Соловьёва).

Наверное, эта новость не обойдет стороной и остальную российскую пропаганду. Очень плохое решение.

Нельзя усидеть на двух стульях", – написал Долгополов в твиттере.

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В статье: Александр Долгополов
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