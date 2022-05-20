Стаховский: Сказать, что я разочарован в АТР-туре – это ничего не сказать

Сергей Стаховский прокомментировал решение АТР-тура отменить начисление рейтинговых очков на Уимблдоне в этом сезоне.

"Сказать, что я разочарован в АТР-туре - это ничего не сказать. Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков и убийц, но мне кажется, что даже мои товарищи по игре сочувствуют захватчикам и коллаборационистам из россии и беларуси. Их игроки, за 85 дней так и не смогли выступить с четким сообщением об осуждении вторжения в Украину. Позорный день для тенниса.", - написал украинский экс-теннисист в своем аккаунте в Twitter.