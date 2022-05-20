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Организаторы Уимблдона: Мы не хотим, чтобы участие на Уимблдоне использовался в пользу пропагандистской машины российского режима

Теннис
(2 голосов)

Позиция остается неизменной

Организаторы Уимблдона: Мы не хотим, чтобы участие на Уимблдоне использовался в пользу пропагандистской машины российского режима

Фото: sport.ru

Новина українською

Прессслужба Уимблдона прокомментировала решения ATP, WTA и ITF не начислять очки за травяной мейджор из-за недопуска российских и белорусских теннисистов.

"Мы не были готовы предпринимать какие-либо действия, которые могли бы поставить под угрозу личную безопасность игроков или их семей. Мы считаем, что требование письменных заявлений от отдельных игроков как условие участия в Уимблдоне будет связано со значительным риском.

Мы не хотим мириться с тем, что успех или участие на Уимблдоне использовались в пользу пропагандистской машины российского режима, через свои строго контролируемые государственные СМИ общепризнанную историю использования спортивных успехов для поддержки триумфальных рассказов о российских гражданах.

Поэтому мы хотим выразить наше глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF относительно рейтинговых очков. Мы сохраняем свою позицию на этом этапе. Мы также ведем переговоры с нашими коллегами по турнирам Большого шлема», – говорится в заявлении Уимблдона.

Уимблдон состоится с 27 июня по 10 июля.

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В статье: wimbledon
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Источник:
sport.ua

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