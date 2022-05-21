Марта Костюк раскритиковала WTA и АТР за решение по Уимблдону

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Спасибо WTA и АТР за то, что стали хедлайнерами российской поддержки и новостей сегодня"