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Марта Костюк раскритиковала WTA и АТР за решение по Уимблдону

Теннис
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Решение высокой биомассы

Марта Костюк раскритиковала WTA и АТР за решение по Уимблдону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Спасибо WTA и АТР за то, что стали хедлайнерами российской поддержки и новостей сегодня"

Марта Костюк раскритиковала WTA и АТР за решение по Уимблдону - изображение 1

Напомним, что ранее решение WTA и АТР подверг критике Александр Долгополов.

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В статье: Марта Костюк
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