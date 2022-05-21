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Марта Костюк раскритиковала WTA и АТР за решение по Уимблдону
Решение высокой биомассы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала решение WTA и АТР по отмене начисления очков за участие в Открытом чемпионате Великобритании. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Спасибо WTA и АТР за то, что стали хедлайнерами российской поддержки и новостей сегодня"
Напомним, что ранее решение WTA и АТР
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