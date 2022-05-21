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ATP. Рууд защитил титул в Женеве

Теннис
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Восьмой титул в карьере норвежца

ATP. Рууд защитил титул в Женеве

Фото: Tennis World USA

UA-Футбол
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Женева (АТР), норвежский теннисист Каспер Рууд в финале турнира обыграл португальца Жоао Соузу и защитил титул. В прошлом сезоне в Женеве он обыграл канадца Дениса Шаповалова.

Всего этот финал стал одиннадцатым в карьере норвежца. Один из них был на турнире АТР1000, остальные – АТР250. На "Мастерсе" он проиграл, на турнире АТР250 – 8 побед и 2 поражения.

Грунт.

Каспер Рууд (Норвегия) – Жоао Соуза (Португалия)

7:6|4:6|7:6

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В статье: теннис Жоау Соуза Каспер Рууд
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