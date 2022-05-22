Первая сенсация Ролан Гаррос: Чемпионка Мадрида проигрывает в стартовом матче Большого Шлема

Тунисская теннисистка, шестая ракетка мира Онс Жабер уступила стартовый поединок Открытого чемпионата Франции – Ролан Гарос.

В первом поединке турнира Большого Шлема она проиграла польской спортсменке Магде Линет (WTA №56). Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 7-5) в пользу триумфатора встречи.

На счету Магды 1 подача на вылет, 32 виннера, 35 невынужденных ошибок, 3 из 6 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Во втором круге соревнований Линет сыграет против победительницы встречи Тревизан / Дарт.

Напомним, что Онс Жабер недавно победила на турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).