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Первая сенсация Ролан Гаррос: Чемпионка Мадрида проигрывает в стартовом матче Большого Шлема
Одна из фавориток выбывает
Тунисская теннисистка, шестая ракетка мира Онс Жабер уступила стартовый поединок Открытого чемпионата Франции – Ролан Гарос.
В первом поединке турнира Большого Шлема она проиграла польской спортсменке Магде Линет (WTA №56). Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 7-5) в пользу триумфатора встречи.
На счету Магды 1 подача на вылет, 32 виннера, 35 невынужденных ошибок, 3 из 6 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
Во втором круге соревнований Линет сыграет против победительницы встречи Тревизан / Дарт.
Напомним, что Онс Жабер недавно победила на турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания).
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