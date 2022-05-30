  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас не смог обыграть 40-ю ракетку мира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас не смог обыграть 40-ю ракетку мира

Теннис
(1 голосов)

Греческий теннисист не смог переломить ход матча на свою пользу

Циципас не смог обыграть 40-ю ракетку мира

Фото: New Yorker

Новина українською

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.

Победу одержал Хольгер Руне.

Стефанос Циципас - Хольгер Руне 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде