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Циципас не смог обыграть 40-ю ракетку мира
Греческий теннисист не смог переломить ход матча на свою пользу
Фото: New Yorker
Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.
Победу одержал Хольгер Руне.
Стефанос Циципас - Хольгер Руне 7:5, 3:6, 6:3, 6:4
Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.
На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
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