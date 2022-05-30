Циципас не смог обыграть 40-ю ракетку мира

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас встретился с 40-м номером рейтинга датчанином Хольгером Руне.

Победу одержал Хольгер Руне.

Стефанос Циципас - Хольгер Руне 7:5, 3:6, 6:3, 6:4

Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.