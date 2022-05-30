Людмила Киченок: Хочется как-то вдохновить наших соотечественников, которые сражаются на войне

Украинская теннисистка Людмила Киченок рассказала, как справляется с новостями о войне в Украине.

"Очень плохо. Во время турнира стараюсь вообще не читать последнее время, потому что уже накопилась какая-то усталость психологическая. Каждую неделю играю, с момента, как уехала 25-го февраля из Киева, то каждую неделю играю турниры, и уже хочется домой вернуться, но я понимаю, что пока туда вернуться не могу и приходится как-то с этим справляться.

Но на самом деле я понимаю, что у меня не самый худший вариант, если брать среди всех наших украинцев. Я смогла уехать, играю в теннис, занимаюсь своим делом, зарабатываю деньги, продолжаю жить в принципе так же, как я и жила раньше, только не могу домой вернуться. В то же время есть очень много людей, которые в Украине, которые потеряли все... Я не могу вообще жаловаться на что-то, но домой уже очень хочется вернуться.

Играя на турнирах очень хочется как-то вдохновить наших соотечественников, украинцев, которые сражаются на войне. Я не представляю как это. Я была там один день - чуть с ума не сошла. Тяжело осознавать, что дома происходит. Очень хочу воодушевить наших людей, буду стараться изо всех сил, чтобы пройти дальше", - приводит слова Киченок Большой теннис Украины.