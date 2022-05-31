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Марта Костюк в уступила в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Теннис
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Теннисистки не смогли одолеть американский тандем

Марта Костюк в уступила в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче 1/4 финала украинка с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии уступили двум американкам Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.

Роллан Гаррос. 1/4 финала парного разряда

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе - Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд - 6:7(5), 6:2, 5:7

В одиночном разряде Костюк тоже уступила, но на старте соревнований.

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В статье: Марта Костюк
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