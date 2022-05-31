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Марта Костюк в уступила в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос
Теннисистки не смогли одолеть американский тандем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в полуфинал парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче 1/4 финала украинка с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии уступили двум американкам Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.
Роллан Гаррос. 1/4 финала парного разряда
Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе - Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд - 6:7(5), 6:2, 5:7
В одиночном разряде Костюк тоже уступила, но на старте соревнований.
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