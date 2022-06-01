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Марин Чилич стал пятым действующим игроком, которому удалось пробиться в полуфиналы на всех ТБШ

Теннис
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Хорват отличился

Марин Чилич стал пятым действующим игроком, которому удалось пробиться в полуфиналы на всех ТБШ

Фото: Getty Images

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Чемпион US Open – 2022, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич стал пятым действующим игроком, дошедшим до полуфиналов на всех турнирах "Большого шлема".

Кроме Чилича, подобным достижением могут похвастаться представители "Большой четвёрки" — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

У Чилича также есть возможность вслед за "четвёркой" сыграть в финалах на всех ТБШ.

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В статье: Марин Чилич
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