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Марин Чилич стал пятым действующим игроком, которому удалось пробиться в полуфиналы на всех ТБШ
Хорват отличился
Фото: Getty Images
Чемпион US Open – 2022, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич стал пятым действующим игроком, дошедшим до полуфиналов на всех турнирах "Большого шлема".
Кроме Чилича, подобным достижением могут похвастаться представители "Большой четвёрки" — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.
У Чилича также есть возможность вслед за "четвёркой" сыграть в финалах на всех ТБШ.
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