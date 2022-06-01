Марин Чилич стал пятым действующим игроком, которому удалось пробиться в полуфиналы на всех ТБШ

Чемпион US Open – 2022, 33-летний хорватский теннисист Марин Чилич стал пятым действующим игроком, дошедшим до полуфиналов на всех турнирах "Большого шлема".

Кроме Чилича, подобным достижением могут похвастаться представители "Большой четвёрки" — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

У Чилича также есть возможность вслед за "четвёркой" сыграть в финалах на всех ТБШ.