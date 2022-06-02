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Стало известно расписание полуфинальных матчей Ролан Гаррос
Первым сыграет Надаль и Зверев
фото - twitter.com
Стало известно время начала полуфинальных матчей Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Полуфиналы состоятся завтра, 3 июня.
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев сыграют первым запуском. Их матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.
Во втором полуфинале сыграют восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд и победитель Открытого чемпионата США 2014 года, хорват Марин Чилич. Эта встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени. Оба матча пройдут на центральном корте имени Филиппа Шатрье.
Напомним, Надаль 13 раз становился чемпионом "Ролан Гаррос" — это рекордный показатель.
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