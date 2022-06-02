Стало известно расписание полуфинальных матчей Ролан Гаррос

Стало известно время начала полуфинальных матчей Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Полуфиналы состоятся завтра, 3 июня.

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и третий номер рейтинга ATP, немец Александр Зверев сыграют первым запуском. Их матч начнётся в 15:45 по киевскому времени.

Во втором полуфинале сыграют восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд и победитель Открытого чемпионата США 2014 года, хорват Марин Чилич. Эта встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени. Оба матча пройдут на центральном корте имени Филиппа Шатрье.

Напомним, Надаль 13 раз становился чемпионом "Ролан Гаррос" — это рекордный показатель.