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Полуфинальный матч Зверев - Надаль остановлен из-за травмы

Теннис
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Зверева увезли на коляске

Полуфинальный матч Зверев - Надаль остановлен из-за травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка мира Александр Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча "Ролан Гаррос" с Рафаэлем Надалем.

При счёте 6:5 (30:40) в пользу немца, он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.

Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль.

Зверева увезли с корта на коляске. На данный момент матч остановлен.

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В статье: Рафаэль Надаль Александр Зверев
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