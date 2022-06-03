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Полуфинальный матч Зверев - Надаль остановлен из-за травмы
Зверева увезли на коляске
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира Александр Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча "Ролан Гаррос" с Рафаэлем Надалем.
При счёте 6:5 (30:40) в пользу немца, он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.
Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль.
Зверева увезли с корта на коляске. На данный момент матч остановлен.
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