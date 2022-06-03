Полуфинальный матч Зверев - Надаль остановлен из-за травмы

Третья ракетка мира Александр Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча "Ролан Гаррос" с Рафаэлем Надалем.

При счёте 6:5 (30:40) в пользу немца, он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.

Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль.

Зверева увезли с корта на коляске. На данный момент матч остановлен.